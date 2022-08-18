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三峽榮民之家命案 87歲嫌攻擊2臥床住民致死
首頁 / 社會

中山高新營段2大車碰撞事故 釀1死2傷

2022/8/18 09:17（8/18 10:13 更新）
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一輛貨櫃車與一輛拖板車18日凌晨在國道1號北向286公里新營路段發生碰撞翻覆事故，造成1死2傷。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月18日
一輛貨櫃車與一輛拖板車18日凌晨在國道1號北向286公里新營路段發生碰撞翻覆事故，造成1死2傷。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月18日
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）1輛貨櫃車與1輛拖板車今天凌晨在國道1號北向286公里新營路段發生碰撞翻覆事故，造成1死2傷，國1北向新營至嘉義路段暫時封閉，事故原因由警方釐清中。

台南市政府消防局於凌晨4時許獲報，指稱在國道1號北向286.3公里處有貨櫃車與拖板車事故，出動5車11人前往救援，消防人員抵達現場後發現2車翻覆，貨櫃車駕駛傷勢嚴重，意識模糊，拖板車上2人受傷，意識清楚，其中1人有骨折情形，另1人傷勢較輕微。

台南市消防局指出，3名患者都由救護車送到柳營奇美醫院，貨櫃車駕駛因傷重宣告不治。

因現場凌亂不堪，國道警方在事故發生後暫時管制現場進行拖吊、清理，新營交流道北向入口管制進入，新營至水上交流道路段暫時封閉，事故原因仍待進一步釐清。（編輯：張雅淨）1110818

一輛貨櫃車與一輛拖板車18日凌晨在國道1號北向286公里新營路段發生碰撞翻覆事故，造成1死2傷，現場凌亂不堪。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月18日
一輛貨櫃車與一輛拖板車18日凌晨在國道1號北向286公里新營路段發生碰撞翻覆事故，造成1死2傷，現場凌亂不堪。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月18日
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