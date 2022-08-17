8旬婦遺體冰箱放5年死因心因性休克 兒涉詐領低收補助

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（中央社新北17日電）新北市八里區男子將亡母遺體存放冰箱5年，疑涉詐領亡母低收補助，警除依偽造文書罪嫌將男子送辦，士林地檢署檢察官今天下午到板橋殯儀館相驗，確認老婦死因為心因性休克。

冰箱藏屍案主因涉案男子疑因責打女兒，新北市家防中心社工偕同警方前往住處訪視，少女稱從小學四年級開始就遭父親施虐，疑長期家暴。阿嬤也在她小學四年級那年過世了，但「阿嬤躲在冰箱」裡，言談說溜嘴才爆發案外案。

警方果然在民宅冰箱中有放置8旬老婦遺體。初步了解，老婦生病住院，老婦的兒子於106年10月將母親從醫院接回家中沒多久就病逝，疑因家貧沒有錢辦理後事，只好把老婦的遺體放到冰箱暫置，沒想到竟一放就放了近5年。

警方表示，老婦無外傷，初判無他殺嫌疑。警方偵辦過程發現，老婦的兒子在冰屍期間仍如常領取亡母低收補助等金錢，疑涉詐領，警方除依偽造文書罪嫌將男子移送士林地檢署偵辦，也報請檢方相驗。

社會局表示，老婦的兒子並未通報老婦過世並移除戶籍，老婦每月低收入戶老人補助新台幣7759元，檢視匯款紀錄，6年來一直有領取。孫女也從104年起，每月領有弱勢兒少補助2047元。

由於老婦遺體已送往殯儀館冰存，士檢檢察官今天下午相驗時，經調取死者病歷資料比對，認定是因心血管病變導致心因性休克死亡，遺體已發交家屬處理後事。

陪同相驗的老婦兒子向媒體喊冤。男子表示，他在大陸是台幹，工作近20年，他放棄大陸高薪返台照顧媽媽，照顧16年把所有的錢都花在媽媽身上，目前僅有榮民院外就養金每月1萬多元，根本不夠生活所需，何況葬儀社報價下葬費用要6萬元到10萬元。

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他強調，他不是喪心病狂的人，但是沒有錢就是沒有錢，他現在身上剩不到兩千元，因此，只能把冰箱當成墓塚，初一十五都會拜拜。他嘆說，若狀況可以，他也不會這樣做，畢竟一文錢逼死英雄漢。

男子將亡母遺體存放冰箱5年，疑涉詐領亡母低收補助遭警依偽造文書等罪嫌送辦。士檢認為，死者家屬是否涉犯偽造文書或詐欺等罪嫌，已展開調查，後續會再進行偵辦。（編輯：李錫璋）1110817