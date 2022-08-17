新北8旬老婦遺體冷藏冰箱5年 年幼孫女暫時安置

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北17日電）新北市蘆洲警分局表示，八里區8旬老婦病逝後，家屬疑因家貧沒錢處理後事，將遺體暫時冷藏冰箱5年。市府社會局今天凌晨說，已暫時安置死者孫女，並由檢警後續調查。

市府社會局凌晨向中央社記者表示，家防中心16日接獲女童的學校通報，有女學生與父親發生親子衝突事故，於是由市府社工介入調查與訪談。

社會局官員說，女童並沒受到重大傷害，僅有皮肉小傷與情緒激動。包括學校導師、輔導老師等，基於預防高風險家庭的警覺，於是通報「高風險家庭整合型社會安全網」列案。

家防中心獲報後，立即清查系統，發現個案並沒有家庭暴力的列管紀錄與相關資訊。社工為求謹慎，仍積極前往學校訪談女學生，瞭解親子衝突原因。

社工初步調查，女學生與父親、祖母一起居住，但與女童談論生活背景時，女童赫然透露家中冰箱有冰存阿嬤的遺體。

官員表示，由於消息駭人聽聞，社工與老師立即通報警方，並偕同一起前往察看，確實發現真有其事，果然在民宅的冰箱中發現8旬老婦遺體，並轉由八里區公所接手。警方也報請檢察官相驗，調查女童父親冰存遺體的過程。

教育局16日深夜說，目前校園安全系統尚未接獲通報，會進一步瞭解相關資訊，並與社會局合作，給予女童適切的身心輔導，以及家庭生活照顧的協助。

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社會局說，社工除初步訪談女童受照顧過程，因其家庭發生重大變故，主要照顧者的監護人（父親）因故暫時無法提供兒少適當的照顧，已經先暫時安置女童在適合處所，暫時停止暑期輔導，以免二次傷害，等待後續評估其父親的照顧能力。

警方說，初步調查，死者為19年次老婦，因病住院，其兒子於106年10月接回家中照護，老婦不久病逝時為87歲。死者兒子供稱，因家貧沒有錢辦理後事，只好暫時在冰箱冰存遺體。經目視，老婦無外傷且屍體完整。鑑識採證後，真正死因將報請檢方相驗，並釐清事實。（編輯：陳政一）1110817