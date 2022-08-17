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艾成墜樓亡享年40歲 2天前發文嘆愛是最難功課
首頁 / 社會

老婦遺體冰箱藏5年 新北：疑家屬企圖詐領補助

2022/8/17 11:32（8/17 12:58 更新）
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新北市蔣姓婦人遺體疑遭冷藏冰箱5年，社會局17日表示，蔣婦為低收入身分有喪葬補助，不可能家貧無力殮葬，懷疑蔣婦兒子不除戶的動機是持續詐領社會福利補助。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
新北市蔣姓婦人遺體疑遭冷藏冰箱5年，社會局17日表示，蔣婦為低收入身分有喪葬補助，不可能家貧無力殮葬，懷疑蔣婦兒子不除戶的動機是持續詐領社會福利補助。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市蔣姓婦人遺體疑遭冷藏冰箱5年，社會局今天表示，蔣婦為低收入身分有喪葬補助，不可能家貧無力殮葬，懷疑蔣婦兒子不除戶的動機是持續詐領社會福利補助，將由檢警調查。

新北市政府社會局長張錦麗今天接受媒體聯訪表示，16日接獲學校社工通報兒少保護通報案指稱，女學生疑遭父親責打致身上有多處瘀挫傷。

張錦麗說，社工員介入調查並訪談，與少女建立信任關係同時瞭解遭父親責打的原因，過程中少女竟透露，「阿嬤躲在冰箱」，才爆發駭人聽聞案，趕緊聯繫警方調查揭露此駭人聽聞的事情。

張錦麗表示，依據死者蔣婦的兒子向警方供稱，因為家貧無力喪葬才會將母親冷藏在冰箱5年，但社會局嚴正駁斥這項說法，因蔣婦為低收入戶身分，喪葬均會由政府補助，絕不會出現子女無力殮葬之事。

張錦麗說，台灣人非常有愛心，個人或宮廟、團體最喜歡捐棺協助殮葬，新北市慈善團體非常多；社會局社會救濟會報專款，民眾指定捐棺埋屍喪葬費用還有新台幣651萬元可動支，市府也有「好日子愛心大平台」善款隨時可協助，因此應不是經濟議題而未殮葬。

張錦麗表示，初步調查，蔣婦過世後，家屬並未通報移除戶籍，蔣婦的低收入戶身分的補助，6年來一直有領取。從民國105年起，每月領有低收老人補助7759元，檢視匯款紀錄，至111年均有被領取紀錄。

社會局說，蔣婦的兒子也領有榮民院外就養金每月1萬4558元，蔣婦的孫女也從104年起，每月領有弱勢兒少補助2047元，合計個案家庭每月共領取政府補助2萬4364元。市府雖會複驗低收入身分，如果家屬刻意隱瞞不通報除戶，政府很難查出。

張錦麗說，依據八里區當地里長表示，里辦公處運用垃圾焚化爐回饋金辦理旅遊活動時，蔣婦的兒子也都有參加，在互動過程中並未發現有異狀，也未接獲鄰居通報蔣婦已經過世。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間更難進入家戶關懷。

市府說，蔣婦兒子供稱無力殮葬而將遺體冷藏在冰箱，應是刻意隱瞞，藉此持續詐領相關社會福利補助，不過，實際狀況仍要由檢警調查釐清死因與動機。

市府說，少女已被安置及聲請保護令，與警方、學校全力保護非常安全，但情緒尚未穩定，將持續關懷並瞭解是否仍有其他的議題需要協助處理。（編輯：李錫璋）1110817

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