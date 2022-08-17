孫女說溜嘴「阿嬤躲冰箱」 家暴案外案冰屍5年

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市少女疑長期遭家暴5年，學校輔導主任16日透過視訊發現學生身上有傷通報市府社工，訪談後竟爆發少女阿嬤遺體遭冰存5年的案外案；少女已被安置，檢警、市府將深入調查。

新北市16日發生一名國中女學生，在訪談中脫口說出「阿嬤躲在冰箱」，讓訪談的社工、警察大吃一驚，直接到住宅調查後，在冰箱發現8旬老婦遺體疑遭冷藏5年的駭人聽聞事件。

市府社會局長張錦麗今天接受聯訪表示，「老婦冰屍5年」是案外案，肇因於8月16日接獲兒少保護通報指稱，少女遭父親責打致身上有多處瘀挫傷，社工前往訪查後，少女說溜嘴意外查出。

市府官員今天表示，15日晚間，少女因故疑遭父親責打後，父親還氣不過，打電話向老師告狀說「孩子很不乖」。班導師很機警，聽到電話那端有孩子的哭泣聲，要求與女學生對話，並被告知少女疑遭父親以皮帶、木棍等家暴造成身體與嘴部瘀傷。

官員說，班導師於是轉告學校輔導主任，翌日，輔導主任透過電話視訊看見少女身上四肢有傷痕，立即轉報家庭暴力暨性侵害防治中心。等待過程中，少女昨天下午再度主動致電輔導主任說，「擔心與父親生活在一起，害怕被打」，校方於是2次通報。

市府說，家防中心社工偕同蘆洲警方前往訪視，即將升國中九年級的少女向警方表示，從小學四年級開始，就遭父親施虐，疑長期家暴。阿嬤也在她小學四年級那年過世了，但「阿嬤躲在冰箱」裡，言談說溜嘴才爆發案外案。

張錦麗說，初步瞭解，少女心智功能正常，但為何14歲的孩子會說「躲在冰箱」而不是被父親「冷藏在冰箱」，還要進一步釐清是否有更多秘密。目前，擔心孩子身心創傷，會安排心理師進入安置機構諮商，也有護理師照顧傷勢。

張錦麗說，這個家庭沒有家暴、兒虐、高風險等紀錄，只有領取社會福利補助的身分。目前須透過社工在安全的環境下與少女逐漸建立關係，讓情緒穩定以免有創傷症候群反應，並瞭解以往是否被不當對待，也擔心是否家庭有更多秘密不被外人知道，「這個案子充滿疑點」，需要檢警進一步釐清。

官員說，昨天接獲通報為「親子衝突」後，立即在24小時內前往訪視，也已經聲請保護令，禁止照顧者騷擾與禁止不當對待，若調查家暴屬實，後續會安排加害人處遇計畫，父親需參加親子教育講座或戒癮。

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教育局說，孩子與父親同住，母親不在身邊，在國中2年來，學校的學習正常、正向開朗樂觀，平常也沒有發現有長期受家暴疑點，若穿長袖也看不到傷痕；孩子並不是學校輔導個案，但因家庭經濟因素，班導師協助申請弱勢兒少補助與善心捐款。

社會局說，因照顧者功能不佳，已將少女安置在機構中，積極尋找少女其他的親人，評估後續照顧與保護，暫時不會讓她回到原學校就讀，中長期安置與就學、轉銜、身心輔導，會與教育局積極合作。（編輯：李錫璋）1110817