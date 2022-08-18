立委賴惠員涉違反選罷法 二審逆轉改判無罪

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（中央社記者張榮祥台南18日電）民進黨立委賴惠員108年在電視節目影射無黨籍陳筱諭投入南市立委缺額補選是「國共在操盤」遭起訴，一審判刑4個月，台南高分院認定屬憲法保障言論自由範圍，今天改判無罪。

台灣高等法院台南分院今天撤銷賴惠員案一審判決，改判無罪；合議庭認定賴惠員言論主題涉及告訴人選舉經費來源的高度公共性議題，是可受公評事項，且經多方查證，非全然無據，言論不具真正惡意，尚屬憲法保障言論自由範圍。此外，一審對於法律適用違背憲法規範意旨，也確有違誤。二審判決後，檢察官得上訴。

賴惠員於108年3月8日下午在民視新聞台「政經看民視」節目錄影時，發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤，這個很清楚，很清楚，當然是中共」。此時賴惠員手持的看板也寫著「都是國共在操盤」等言論及文字，影射陳筱諭的選舉是受中國大陸操控。

陳筱諭為此提出刑事與民事告訴，民事方面已判決賴惠員需賠償新台幣20萬元，不得上訴。刑事方面，台南地檢署以違反選罷法起訴賴惠員；台南地方法院去年11月2日判刑4個月，褫奪公權1年。

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中華民國第9屆立法委員台南市第2選舉區（七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區）缺額補選，主要是原立委黃偉哲當選台南市長辭去立委後的選舉。

這場選舉在108年3月16日舉行，民主進步黨提名前台南市議員、前勞動部政務次長郭國文參選，中國國民黨徵召當時的台南市黨部主委謝龍介參選，陳筱諭則是前台南市麻豆鎮長陳彰茂之女。（編輯：陳清芳）1110818