越籍暴力討債集團專剝削同鄉 辯開山刀剁蒜頭用

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）以越南籍阮姓兄弟為首暴力討債集團涉強押被害人至高雄岡山之眼毆打，剝削同鄉血汗錢。移民署前往查獲2把開山刀時，阮嫌女友還辯「剁蒜頭」用，橋檢將2人依傷害等罪起訴。

1名越南籍民眾今年4月向移民署南區事務大隊檢舉，指自己因欠款新台幣1萬多元，遭阮姓嫌犯等人在半夜強押上車，載至高雄知名景點岡山之眼逼迫還債，並以球棒及鐵棍等器具毆打。科技偵查隊獲報後結合高雄、屏東等專勤隊及高雄市政府警察局仁武分局等單位，報請橋頭地檢署檢察官指揮，組成專案小組。

移民署南區事務大隊科技偵查隊今天上午新聞稿指出，專案小組經實地埋伏及網路科技蒐證，5、6月間前往搜索，現場除查獲球棒、2把開山刀及伸縮鐵棍等犯案用具，還有不法所得現金約新台幣39萬元、金飾及名牌包包等貴重物品（市值約30萬元），並逮捕主嫌阮姓兄弟檔，全案依傷害、妨害自由等罪移送橋頭地檢署偵辦，近日將2人起訴。另有2名越南籍共犯已發布通緝追緝中。

移民署調查，以越南籍阮姓兄弟檔為首的暴力集團主要以北高雄楠梓、岡山、仁武為據點，且涉放款暴力討債，剝削同鄉血汗錢牟利。

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此外，移民署幹員在嫌犯住處搜出2把開山刀時，阮嫌越南籍范姓女友為協助脫罪，竟正經八百辯稱開山刀是用來「剁蒜頭」，還要求移民署幹員聞一下開山刀，保證絕對有蒜頭味；幹員另在阮姓主嫌後車廂搜出敲斷球棒時，成員竟也辯稱球棒是運動健身用，推託之詞令幹員啼笑皆非。

南區事務大隊科技偵查隊副隊長姜亮羽表示，為淨化選前治安，針對轄內外來人口組成幫派及犯罪集團加強查緝，在橋頭地檢署檢察官指揮下，移送阮姓嫌犯及同夥組成的暴力討債集團4人組，扣得不法犯罪所得，移民署將持續結合警方，加強網路巡邏，針對外國人在台從事不法情事，將毋枉毋縱查緝到案。（編輯：黃世雅）1110819