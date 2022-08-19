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黃明昭：與美泰合作掃蕩人口販運集團、救被害人

2022/8/19 12:47
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（中央社記者劉建邦台北19日電）警政署長黃明昭今天表示，近期常見國人被誘騙至柬埔寨，已與美國FBI、泰國執法等單位合作掃蕩幫派人口販運集團及營救柬埔寨被害人，並持續查訪停留在柬埔寨未歸4679人。

黃明昭、台灣高等檢察署檢察長張斗輝今天在警政署召開「柬埔寨等國人口販運偵辦現況說明」記者會。黃明昭說，近期常見國人受騙並遭人口販運至東南亞，尤其是柬埔寨居多，統合各地警局並在檢方指揮下，已掃蕩人口販運集團並逮捕67人到案，其中22人裁定羈押。

黃明昭表示，針對救援被害人部分，已救援13人返國、成功在機場攔阻28人，航警局針對赴東南亞班機加強宣導詐騙集團人口販運手法。

黃明昭說，統計停留在柬埔寨未歸的國人，共4679人，警方將持續查訪，並發現疑人口販運被害人有208人。警方受理報案共420件，已查訪208件，其他案件會立案調查，並報請檢方指揮偵辦。

黃明昭指出，已與美國聯邦調查局（FBI）及國土安全部、泰國執法單位，共同合作掃蕩幫派人口販運集團，並持續營救在柬埔寨被害人。

黃明昭表示，針對查緝部分，警方共掃蕩5件人蛇集團，發現背後有幫派介入，已通令各地警局即刻起全力掃蕩幫派是否涉人口販運案，經查，有42個幫派可能涉人口販運，以竹聯幫居多，將持續全力掃蕩幫派。

張斗輝說，檢方在6月21日發現國人遭誘騙至柬埔寨情形，並由各地檢察署、調查機關及警方立案偵辦，檢察機關共立案32件，至今天上午查獲22件，檢警調下週一下午將召開有關人口販運案專案會議，後續會對外報告具體偵查作為。

警政署為避免民眾遇人口販運等狀況，提供報案專線，民眾檢舉經警方查獲，可獲獎金，盼國人共同合作打擊國際人口販運。（編輯：李錫璋）1110819

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