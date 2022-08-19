人口販運案12人自泰遣返 4人疑為成員遭偵辦

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台灣與泰國政府日前合作遣返自柬埔寨入境且疑為人口販運集團的12名台籍民眾，其中8人為被害人，另外4人疑為販運集團成員被警方逮捕，案件仍在調查釐清。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台泰政府日前合作遣返自柬埔寨入境且疑為人口販運集團的12名台籍民眾，其中8人為被害人，另外4人疑為販運集團成員被逮，其中何男被聲押獲准，案件警方仍在調查釐清。

台中市警察局刑警大隊今天發布新聞稿表示，8月14日外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，有12名國人自柬埔寨入境泰國，疑似為人口販運案件。

刑事局國際科立即協調及查處相關遣返事宜，由台中市刑大同步主辦偵處，並與移民署、屏東縣警局刑警大隊科偵隊共同偵辦。

經警方清查鑑別14日自泰國遣返的9名國人，有8名可能為被害人，另外1人為42歲何姓男子涉嫌重大，疑為人口販運集團內重要成員，於15日將他移送至桃園地檢署偵辦後，經檢察官聲押獲准。

另有3人疑為人口販運集團成員，仍滯留泰國，於18日被遣返回國，台中市刑大員警持拘票在桃園機場將23歲楊男、28歲鄧男逮捕，另外21歲林女則帶回釐清案情，全案將依違反組織犯罪防制條例、刑法使用詐術使人出國罪與人口販運防制法等罪嫌進行偵辦。

警方呼籲，切勿輕易相信短時間即能賺取大量金錢的各類求職廣告或訊息，尤其對海外打工等求職廣告，應更為小心謹慎，以免不僅淘金夢落空，極可能淪為人口販運集團被害人。（編輯：黃世雅）1110819