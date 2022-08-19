不滿救人被控阻撓辦案 藍黨團揚言開國際記者會

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（中央社記者范正祥台北19日電）國民黨立法院黨團今天表示，國民黨3位立委昨天救助在柬埔寨受難國人返台，卻遭警方不當處置，還被質疑阻撓辦案，黨團預計在近期內召開國際記者會，請國際社會評理。

台灣民眾落入柬埔寨求職陷阱案件頻傳，國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷為此日前赴柬埔寨考察，並救出1名19歲的陳姓受害者，昨天隨3位立委一同返台，但在桃園機場一度與航警、刑警爆發爭執，孰是孰非各說各話。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維今天於黨團記者室回應「3位委員救助赴柬受難國人回台，航警局處置不當事件」，並與正在檢疫居隔中的鄭正鈐、洪孟楷視訊連線，譴責警方處理嚴重失當，要求內政部長、警政署長出面道歉。

鄭正鈐指出，希望警方能尊重，而不是以罪犯的方式對待被害人，昨天他與洪孟楷、吳斯懷一起向警方據理力爭，而警方也交不出來相關資料；柬埔寨之行雖然救出一位國人，但恐仍有成千上百等待救援的國人回不了家，政府應盡速營救。

洪孟楷表示，航警局長昨天在現場帶了10多位刑警，從來都沒有說過要帶少年去偵查或是了解案情。第一次說是「上級交代」要帶人離開，之後又改口「保護當事人」，但陳姓受害者並沒有意願要警方保護，最後航警局長又說是「防疫規定」。

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李德維表示，3位立委成功從柬埔寨救回受騙19歲少年返台，只見到航警局長帶了10多位刑警圍在機艙門口，航警局長在現場的說法，和警政署發布的新聞稿理由一變再變，懷疑後面有高層指示，到底是誰指示，有沒有人要說清楚、講明白。

曾銘宗說，3位國民黨立委昨天在機場有錄音錄影，待檢疫居隔結束後，黨團預計在近期內召開國際記者會讓這件事情曝光到國際，請國際社會評理。（編輯：翟思嘉）1110819