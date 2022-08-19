綠質疑藍委妨礙調查 不該讓柬埔寨受害者陷風險

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（中央社記者賴于榛台北19日電）國民黨3名立委昨天自柬埔寨帶回1名遭到詐騙的被害人，但在入境時與航警起爭執。民進黨發言人林靜儀今天表示，被害人也是重要證人，曝光可能受犯罪組織威脅，國民黨不該讓受害者陷入風險，妨礙警方調查。

立法院「中華民國與柬埔寨國會友好協會」發起人國民黨立委鄭正鈐及黨籍立委洪孟楷、吳斯懷，於15日搭機前往柬埔寨考察，與當地台商見面討論如何透過民間管道協助受困民眾返台，並在昨天與1名被救回的受害人一起返台，不料卻在入境時與航警起爭執。

林靜儀今天透過媒體群組表示，被害人也是重要的證人，一旦曝光可能受到幫派和犯罪組織威脅，造成二度傷害，國民黨要作秀也不該讓受害者陷入風險，或妨礙警方偵辦與調查。

林靜儀指出，基於保護被害人、偵辦案情和防疫需要，警方原本就會到機場等候帶案，相關類似個案例如日前自泰國接返人口販運的8名被害人，也都是依此程序辦理，這次卻受到國民黨立委阻撓。

她說，台灣與泰國警方聯手，成功從泰國機場營救回多名將被轉送柬埔寨的受害者，並將受害者與涉案人員送回台灣。

同時，各地警方都陸續破獲與打工詐騙案相關的人蛇集團與旅行社，已經破獲13個團體，收押10多人，並於機場攔截眾多受害者繼續前往高風險國家。

林靜儀表示，越來越多證據顯示，這些詐騙事件涉及部分黑道幫派與跨國詐騙，甚至分飾神鬼兩角，一邊在台招募販運人口，一邊揚言在海外救人。

她表示，警方也已查緝到竹聯幫、天道盟等涉及柬埔寨案的帳房、仲介等不法情事，兵分多路逮人，希望特定政黨不要模糊焦點，企圖替黑幫和境外跨國詐騙開脫，或造成受害者二度傷害，阻撓警方辦案。（編輯：林淑媛）1110819