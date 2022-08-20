桃園中壢名店上輝仙草 凌晨火警1死2傷

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園中壢知名店家上輝仙草豆花店，今天凌晨發生火警，造成63歲羅姓女子死亡，12歲劉姓女子、54歲劉姓男子受傷，其中劉男一度失去生命跡象、仍在搶救中，起火原因待查。

桃園市政府消防局表示，位於中壢區中正路的上輝仙草豆花店，今天凌晨約2時20分發生火警，除了1樓店面，建築物2樓及3樓住家、4樓飲品包裝材料部分皆陷入火海。

消防局表示，現場有3名民眾受困，凌晨2時41分時，雲梯車先將12歲劉女從3樓救出，女童意識清楚，有吸入性嗆傷，由救護車送往中壢天晟醫院急救。

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後續在凌晨3時13分，消防人員再從2樓救出63歲羅姓女子，羅女身體有多處2度燒燙傷，現場已無生命跡象，由救護車送往中壢天晟醫院急救後仍宣告死亡。

消防人員在約凌晨3時42分，從2樓救出54歲劉姓男子，劉男雙手前臂、臉部有2到3度燒燙傷，當下無生命跡象，送往聯新醫院急救後恢復呼吸心跳，目前仍在搶救中；火勢已在凌晨近4時撲滅，全案起火原因等仍待調查。（編輯：陳政偉）1110820