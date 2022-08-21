兩男爭風吃醋糾眾互毆 北市警速逮21嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）北市松山區松河街日前發生聚眾鬥毆，緣起兩男為一女爭風吃醋、揪眾談判，雙方一言不合竟持刀棍互毆，造成1男手臂被砍傷，警方陸續於新北市三峽逮主嫌曾男等21嫌到案。

台北市警察局松山分局松山派出所10日清晨接獲民眾報案，稱轄內松河街一帶有聚眾打架情事，立即派遣優勢警力到場查處。

警方抵達現場時，僅有傷者張男及4名友人在場，立即協助張男就醫治療，並將另4人帶回派出所偵辦以釐清案情。

經查發現，事件起源為張男的兩名友人謝男、馮男為一名綽號Tina的女子爭風吃醋，雙方便相約10日清晨5時許於松河街附近談判，並各自找朋友到場助陣，卻因一言不合引發衝突、持刀棍互毆。

過程中，馮男一方的友人曾男持刀砍傷張男手臂，曾男等人犯案後立即駕車離去，以躲避警方查緝。

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警方立即旋即組成專案小組，並調閱錄影監視器以車追人，鎖定雙方共5車、21人涉案，分別為謝男和張男一方等2車、9人，以及馮男和曾男等3車、12人，且雙方成員都有竹聯幫明仁會背景。

全案經報請台北地檢署檢察官指揮，火速於11日晚間在新北市三峽區將曾男追緝到案，並陸續緝獲其餘犯嫌到案，警詢後依涉妨害秩序、殺人未遂及傷害等罪送北檢偵辦。（編輯：張銘坤）1110821