不滿對方開車急煞 男子以牙還牙反遭2人毆傷砸車
2022/8/21 20:47
（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市洪姓男子今天開車載鄧男行經太平區時突然急煞，致後方開車蔡男不滿鳴喇叭並超車驟停對方車輛前方，洪男與鄧男下車毆傷蔡男，並持球棒砸毀蔡男車輛，2人都被警方逮捕送辦。
台中市警察局太平分局今天告訴中央社記者，今天下午1時55分獲報，太平區祥順路一段有行車糾紛且有打架情事，立即啟動快打警力到場處理。
警方初步調查，19歲洪男開車載22歲鄧男，行經太平區新平路新平加油站前，因不明原因急煞車，後方21歲蔡男開車載19歲洪女險些追撞。
蔡男便向洪男駕駛的車輛按鳴喇叭，並超越對方車輛後，急停在洪男車輛前方，雙方下車發生口角，洪男與鄧男先以徒手毆傷蔡男後，再持鋁製球棒毀損蔡男轎車擋風玻璃。
警方到場時，蔡男全身擦挫傷，其餘人未受傷，警方先通報救護車將蔡男送往國軍台中總醫院治療，並將在場人等帶回警局偵辦。
警方全案詢問後，將洪男、鄧男依傷害、毀損等罪嫌移送法辦，另蔡男當時開車驟停在對方車輛前方，也涉嫌危險駕駛，將依道路交通管理處罰條例開單舉發。
警方呼籲，民眾駕車應保持禮讓，若遇事應理性處理，切勿有暴力情事，警方均將嚴正執法，依法究辦。（編輯：陳仁華）1110821
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