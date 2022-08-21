更多編輯台推薦新聞：
歐洲大旱多瑙河逾20艘二戰沉船重見天日 殘留炸藥影響航運
國際

歐洲大旱多瑙河逾20艘二戰沉船重見天日 殘留炸藥影響航運

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮
政治

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意
文化

栞與紙魚子漫畫全集 見怪不怪就能化恐怖為笑意

羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒
運動

羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金融時報：北京施壓未果 台灣一週內再迎美國會訪團
首頁 / 社會

不滿對方開車急煞 男子以牙還牙反遭2人毆傷砸車

2022/8/21 20:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市洪姓男子今天開車載鄧男行經太平區時突然急煞，致後方開車蔡男不滿鳴喇叭並超車驟停對方車輛前方，洪男與鄧男下車毆傷蔡男，並持球棒砸毀蔡男車輛，2人都被警方逮捕送辦。

台中市警察局太平分局今天告訴中央社記者，今天下午1時55分獲報，太平區祥順路一段有行車糾紛且有打架情事，立即啟動快打警力到場處理。

警方初步調查，19歲洪男開車載22歲鄧男，行經太平區新平路新平加油站前，因不明原因急煞車，後方21歲蔡男開車載19歲洪女險些追撞。

蔡男便向洪男駕駛的車輛按鳴喇叭，並超越對方車輛後，急停在洪男車輛前方，雙方下車發生口角，洪男與鄧男先以徒手毆傷蔡男後，再持鋁製球棒毀損蔡男轎車擋風玻璃。

警方到場時，蔡男全身擦挫傷，其餘人未受傷，警方先通報救護車將蔡男送往國軍台中總醫院治療，並將在場人等帶回警局偵辦。

警方全案詢問後，將洪男、鄧男依傷害、毀損等罪嫌移送法辦，另蔡男當時開車驟停在對方車輛前方，也涉嫌危險駕駛，將依道路交通管理處罰條例開單舉發。

警方呼籲，民眾駕車應保持禮讓，若遇事應理性處理，切勿有暴力情事，警方均將嚴正執法，依法究辦。（編輯：陳仁華）1110821

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族