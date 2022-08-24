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女訴25年前遭導師性侵 中市府開闢檢舉專線

2022/8/24 19:52
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）繼台中市某國中黃姓校長被指控25年前性侵女學生後，又有學姊控訴自己也是受害人。中市成立性別平等教育委員會受理被害人申請並調查，教育局今天專案開闢檢舉專線擴大受理申訴。

人本教育基金會17日召開記者會，A女指控25年前就讀資優班時，遭國二導師迫使她在教室、保健室、出遊的旅館甚至他的車上發生性關係，威脅不得分手或公開此事，否則進行報復。被害人父親得知真相痛心疾首，這名狼師還打電話給他希望事情不要鬧開。

22日又有就學相差10年的學姊出面控訴，自己也是受害人。人本基金會透過新聞稿表示，學姊和學妹都同意對黃師提出性平申訴。A女學姊指出，當看到新聞稿中敘述黃師手段，看得非常驚悚，因為跟對她的手段八九分像，只是她的受害歷時沒有這麼久、性侵程度不一樣。

台中市教育局今天透過文字稿指出，這起校園性平案，雖過了刑事追訴期，今年4月接獲檢舉，隨即依規交由市府「性別平等教育委員會」審議並決定受理進行行政調查。委員會由學者、專家、律師、學校代表、家長團體代表、教師團體代表等計17人組成。

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教育局表示，8月22日黃男再次遭人檢舉，儘管檢舉人提供的資料有限，教育局仍依規辦理，絕無外界所謂刁難或不准立案的情況。教育局以專案提供擴大受理檢舉專線04-2526-0040，宣示絕不放縱任何一件校園性侵案件的決心，檢舉人資料絕對受到保密。

教育局指出，「性別平等教育委員會」決議組成調查小組就申請人、當事人及關係人做密集訪談，釐清真相。若調查結果屬實，一定嚴懲重辦，絕不寬貸。已暫緩黃男退休申請，8月1日黃男身分已由校長轉為教師，留職停薪、接受調查。（編輯：郭諭儒）1110824

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