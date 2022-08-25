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棄置廢棄物獲利逾億元 南檢起訴48名自然人及法人

2022/8/25 12:23
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（中央社記者張榮祥台南25日電）高雄及台南數家公司以合法掩護非法，棄置廢棄物於國有土地及租用私人土地上，獲利新台幣1億7000萬元，台南地檢署依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴48名自然人及法人。

台南地檢署今天發布新聞稿指出，高雄某家公司承租台南市仁德區、佳里區、新營區的私人土地及台糖土地，再由領有廢棄物清除許可文件的高雄某家公司及台南某家公司，將原應載至合法處理機構或再利用機構的廢木材混合物、夾雜廢輪胎、廢橡膠、廢塑膠混合物等一般事業廢棄物，運載到這些土地棄置及破碎處理。

另外，這些公司更曾和長期非法竊占高雄市燕巢區國有土地棄置廢棄物的男子合作，透過「洗軌跡」方式，製造確有將廢棄物送往合法再利用機構的假象，之後再將廢塑膠、廢木材等一般事業廢棄物載往國有土地棄置。

南檢統計，這些公司在國有及私人土地上棄置及非法處理廢棄物，體積約6萬立方公尺，總重量約1萬7000公噸，獲利約1億7000萬元。

另外，這些公司為製造廢棄物合法去向外觀，規避環保機關稽查，開立不實的「木質顆粒」、「SRF固態生態燃料」交易發票，逃漏營業稅34萬5600元。

南檢偵查終結後，對48名自然人及法人涉犯違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴。（編輯：黃世雅）1110825

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