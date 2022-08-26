騎士夜衝南橫公路 過彎不慎跌入山溝險受困

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台南陳姓男子日前晚間獨自騎車行經南橫公路時，疑不熟路況視線不佳，過彎不慎跌入山溝，幸陳男並無明顯外傷，自行脫困後報警，六龜警分局執勤員警協助將機車扶回路面。（高雄市六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月26日

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）台南陳姓男子日前晚間獨自騎車行經南橫公路時，疑不熟路況視線不佳，過彎不慎跌入山溝，幸陳男並無明顯外傷，自行脫困後報警，六龜警分局協助將機車扶回路上。

高雄市政府警察局六龜分局今天上午新聞稿指出，台南23歲陳男24日晚間11時許獨自騎車行經台20線71.5K處，疑路況不熟且夜間視線不佳，過彎時不慎跌入山溝，荖濃派出所所長江保成獲報，調派警力到場救援。

員警到場時發現陳男已自行脫困，意識清楚，機車則盤底朝天陷在溝中。經了解陳男僅肩頸痠痛無大礙，無需救護車到場救護，現場執勤員警協助將山溝中機車扶回路面。

六龜分局呼籲，近日山區偶有陣雨，夜間行駛山路，天雨路滑視線不佳，應降低車速、減速慢行，行車前也應注意車輛狀況，以避免發生意外。（編輯：黃世雅）1110826