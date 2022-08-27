蔡其昌楊典忠競選看板遭破壞 台中警逮1男送辦

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民進黨籍台中市議員楊典忠（前）與黨籍市長參選人蔡其昌掛在梧棲區的大型競選廣告26日遭縱火破壞，人物胸口處也出現破損。警方獲報後已循線逮獲王姓犯嫌送辦。（楊典忠服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月27日

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）民進黨籍台中市議員楊典忠與市長參選人蔡其昌的合照廣告看板昨天遭人破壞，台中市警方今天表示，循線查獲涉嫌破壞的王姓男子，王男供稱心情不好而為之，全案依法送辦。

距離選舉剩下90幾天，市長與市議員參選人競選廣告幾乎掛滿各地重要路口，尋求連任的楊典忠與台中市長參選人蔡其昌掛在梧棲區中華路、大智路口競選帆布廣告遭縱火破壞，照片上參選人胸口各被戳一個大洞。

楊典忠親自爬上欄杆查看破壞情況後表示，人為破壞帆布行為，容易有政治干預或治安不佳的聯想，他與蔡其昌競選帆布遭惡意破壞，人像胸口被戳一大洞，帆布下方雜草也遭縱火，盼警方盡速偵辦，防止不理性的暴力行為污染年底選舉，減少民眾對於治安的憂慮。

台中市警方告訴中央社記者，警方昨天中午12時許接獲報案展開偵辦，並於昨晚10時多循線查獲破壞競選廣告帆布的72年次王姓男子到案。

警方指出，王男到案後供稱，由於精神不好，心情不佳，因而持鐵管破壞帆布廣告，並在旁邊燃燒野草而波及廣告帆布，全案訊後依法送辦。（編輯：郭諭儒）1110827