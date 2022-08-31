男遭攔查被指曾持刀械 南警刪錯誤紀錄並道歉

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市林姓男子29日深夜遭警攔查，查出持有刀械紀錄，林男否認被放行後，在臉書發文希望警方還他一個公道。市警局第一分局今天表示，警方紀錄錯誤已刪除，向林男致歉。

林男昨天在臉書（facebook）社群發文指出，他29日深夜駕車幫女友搬家，突遇警車廣播要求停車熄火，他立刻停在女友家樓下，未料警員一下車就說他違停，待他解釋原因受檢無誤後，警員又說他曾於1月在台南後甲圓環持有刀械被逮紀錄。

林男聽到警方指控後，一頭霧水，立刻否認，連在旁女友也開始懷疑他。警員離開後，林男和女友翻查對話紀錄，確認警方說他持刀被逮日期，他都在公司加班，根本沒去其他地方，希望警方還他一個公道。

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台南市警局第一分局副分局長陳猷元今天表示，當天警方在東區攔查林男，以警用小電腦多次核對身分，顯示林男持有刀械紀錄，警員盤查無可疑行為後，讓林男離開。

陳猷元說，事後警方查出林男紀錄是其他警員今年1月交通稽查誤觸回報系統，造成警用小電腦顯示錯誤訊息，警方已刪除紀錄，且向林男致歉及取得諒解；警方將深切檢討執勤技巧及態度。（編輯：唐聲揚）1110831