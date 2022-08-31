行政執行署分署長交接 蔡清祥：不要只重視數字

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法務部行政執行署高階主管及各分署分署長聯合交接暨宣誓典禮31日上午在法務部5樓大禮堂舉行，由法務部長蔡清祥（前排左5）監交及監誓，最高檢察署檢察總長邢泰釗（前排右5）、法務部次長蔡碧仲（前排左4）也出席觀禮。中央社記者蕭博文攝 111年8月31日

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（中央社記者蕭博文台北31日電）法務部今天舉行行政執行署高階主管及分署長聯合交接典禮，部長蔡清祥期許新任主管績效不是只有看數字，還要秉持公義與關懷的核心精神，兼顧公共利益與人民權益的維護。

法務部行政執行署高階主管及各分署分署長聯合交接暨宣誓典禮今天上午於法務部5樓大禮堂舉行，由法務部長蔡清祥監交及監誓，最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人觀禮。

行政執行署新聞稿指出，本次典禮共有1名新任高階主管及6名新任分署長進行交接及宣誓。新任高階主管部分，台北分署主任行政執行官李貴芬接任行政執行署主任行政執行官兼案件審議組組長。

新任6名分署長分別是周懷廉接任士林分署長、李蕙如接任桃園分署長、丁俊成接任新竹分署長、郭景銘接任彰化分署長、柯怡伶接任嘉義分署長、吳廣莉接任宜蘭分署長。

蔡清祥致詞時表示，柯怡伶、吳廣莉、丁俊成等3名檢察官辦案、行政經歷豐富，履任新職任重而道遠，希望能努力認真表現，讓行政執行機關益臻完善。

蔡清祥也肯定莊俊仁、戴東麗、謝道明等3名卸任分署長帶領執行團隊創造良好執行績效，也期許3人帶著行政歷練回到檢察機關進而影響檢察機關。

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蔡清祥表示，行政執行署成立已22年，績效十分亮眼，總徵起金額突破新台幣6200億餘元，但也提醒新任主管在業務上推動不要只重視數字，績效也不是只有看數字，也要注意有無達到教育民眾守法的目標。

蔡清祥還期許，新任主管要注意關懷弱勢義務人與社會安全網的結合，努力實踐公義與關懷的核心價值，帶領同仁提升執行效率及服務品質，達成讓國人有感的施政目標。（編輯：陳清芳）1110831