房客猝死健身房 飯店1小時後才發現判賠350萬

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）呂姓男子入住飯店使用健身房跑步機，因高血壓導致心因性休克昏倒，近1小時後才被飯店人員發現，送醫不治。台中地院認為，飯店提供服務缺乏安全性，判賠新台幣350萬餘元。

判決書指出，呂男去年1月入住飯店，自飯店健身房的跑步機跌落，近1小時後才被飯店人員發現，送醫不治，死因判定為高血壓引起心因性休克。

呂男與妻子育有3名未成年子女，家屬認為，飯店未在健身房安排固定管理或巡邏人員，雖有監視器但沒派人隨時監看，導致呂男倒地後近1個小時無人聞問，如果即時發現施以CPR並使用AED，應可避免死亡。分別向飯店、董事長以及當時的值班人員，求償喪葬費、撫養費及慰撫金，共724萬餘元。

飯店則說，呂男患有高血壓病史，健身房門口貼有告示指出高血壓者不得使用，提供的服務已具備安全性。且健身房的管理監督非屬公司董事長的業務範圍，為顧及旅客隱私，值班人員不宜過度巡視健身房，但在發現呂男倒地後，立即施以緊急救護並打電話報案，符合規定並無過失。

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法官認為，董事長以及值班人員，職務與健身房無直接關聯，沒有過失，但飯店未配置足額人力巡視健身房，也未派員監看監視器畫面，未能即時發現呂男心跳停止並提供協助，與呂男死因有因果關係，應負賠償責任。

但呂男自知有高血壓病史，無視健身房公告仍進入使用，本身也要付一半責任，最後，判賠飯店應賠償呂男家人合計350萬餘元，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1110831