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街口支付創辦人胡亦嘉夫婦遭起訴 涉違反證交法

2022/9/1 10:23（9/1 10:47 更新）
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街口支付創辦人胡亦嘉涉嫌未公平配售投資人，獲取不法所得約6000萬元。北檢1日依違反證交法起訴胡亦嘉（右）、妻子莊郁琳（左）等6人。（圖取自instagram.com/kevinhu318）
街口支付創辦人胡亦嘉涉嫌未公平配售投資人，獲取不法所得約6000萬元。北檢1日依違反證交法起訴胡亦嘉（右）、妻子莊郁琳（左）等6人。（圖取自instagram.com/kevinhu318）
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（中央社記者林長順台北1日電）街口支付創辦人胡亦嘉辦理基金配售時涉嫌未公平配售投資人，獲取不法所得約6000萬元。台北地檢署今天偵查終結，依違反證券交易法起訴胡亦嘉、妻子莊郁琳等6人。

檢調獲報，胡亦嘉等人於民國109年間涉嫌違背受託任務，辦理基金配售時未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約新台幣6000萬元，涉犯證交法等罪嫌。

北檢今年3月間展開首波搜索、約談行動，指揮調查局北部地區機動工作站兵分8路搜索，並約談胡亦嘉、莊郁琳、街口投信前董事長王律傑、地產大亨楊健一的兒子楊立偉等5人說明。

檢察官複訊後，諭令胡亦嘉1000萬元交保，限制出境、出海、住居；王律傑200萬元交保、楊立偉100萬元交保、莊郁琳50萬元交保。

檢調6月間展開第2波偵查行動，並再度約談王律傑及陳姓法人董事、詹姓女員工等人說明。檢察官訊後，諭令陳、詹各以100萬元及50萬元交保。（編輯：戴光育）1110901

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