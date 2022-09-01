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遭告發疑洩漏檢舉人個資 中市府：絕無洩密

2022/9/1 18:56（9/1 19:06 更新）
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民進黨籍台中市議員參選人林義偉（圖）1日前往台中地檢署告發台中市教育局，林義偉表示，教育局疑似洩漏性侵案檢舉人個資，讓受害者父親二度接到騷擾電話，也讓檢舉人心靈二度受傷害。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月1日
民進黨籍台中市議員參選人林義偉（圖）1日前往台中地檢署告發台中市教育局，林義偉表示，教育局疑似洩漏性侵案檢舉人個資，讓受害者父親二度接到騷擾電話，也讓檢舉人心靈二度受傷害。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，民進黨籍台中市議員參選人林義偉今天告發台中市教育局疑洩密檢舉人個資；市府則表示，絕無洩密。

台中市教育局透過文字稿回應，絕無洩密，多次函文警告黃師在案件調查期間，依規定不得以任何方式聯繫A女或其他管道散布事件的資訊。參與處理此案的所有人員也遵守保密原則的規定辦理此案。

人本教育基金會日前接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（A女）受害長達4年多。人本教育基金會中部辦公室統計，累計已有3名受害者。

林義偉今天前往台中地檢署告發台中市教育局，他表示，市府教育局疑似洩漏檢舉人個資，讓受害者父親二度接到騷擾電話，也讓檢舉人心靈二度受傷害。

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同樣身為父親的林義偉表示，若是自己女兒遭受同樣事情，任何家長都不會原諒這名老師，台中市政府本是學生的安全防線，現卻變成包庇狼師的庇護所。

教育局表示，積極調查20多年前黃師涉性侵女學生案，黃師在4月19日被A女檢舉時，身分是校長，性平會經4個月調查，5次約談當事人、行為人與關係人等，調查工作已收尾，近日性平會將再召開審議，確認調查結果，如果屬實，嚴懲重辦。（編輯：謝雅竹）1110901

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