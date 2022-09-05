台大告「台大補習班」侵權勝訴 獲賠623萬

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台灣大學向「台大補習班」提告侵權，近日智慧財產及商業法院判決台大一審勝訴，獲賠新台幣623萬元。圖為台大校門前花圃修剪成校名字樣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）國立台灣大學向「台大補習班」提告侵權，近日智慧財產及商業法院判決台大一審勝訴，獲賠新台幣623萬元；校方今天表示，台大商標權不亞於知名企業，不可任由他人攀附營利。

針對「智慧財產及商業法院109年度民商訴字第35號民事判決」結果，台灣大學今天上午以文字回應，強調商標不僅是一個形象，而是一種品牌及法律保護的權利，未經商標權人同意便擅自使用相同或近似的商標，就構成了商標侵權。

校方表示，台大雖不是私人企業，但品牌形象是自立校以來眾多師生、行政同仁們共同努力累積的成果，非可任由他人攀附營利，台大的商標權價值並不亞於其他國際知名企業的商標權，需要付出相當努力來維護。

台大自民國72年以來陸續註冊多項商標，包含本校校徽、「臺大」、「台大」、NTU、TAIDA、「台大TAIDA」、「國立臺灣大學」等，均已被智慧財產局與台灣法院多次認證為台灣著名商標。

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台大指出，目前坊間各種行業，均有未經校方授權便擅自使用「台大」、TAIDA商標作為公司商號名稱或其他商標使用侵權態樣。

台大商標管理單位總務處及法務處共同協力維護校方商標權，據台大統計，截至民國111年8月已針對全台數十家公司行號，包括補習班、建設公司、藥局、生技公司等，要求停止使用「台大」、NTU、TAIDA等商標作為公司名稱及其他商標使用態樣。（編輯：陳仁華）1110905