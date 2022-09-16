最高檢炒股獲利計算研討會 分戶逐日獲共識

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（中央社記者蕭博文台北16日電）最高檢今天舉辦「操縱股價不法所得之沒收與計算研討會」，與會者均認為「分戶逐日」的計算方式可作為日後實務適用的重要依據，避免因計算方式讓犯罪所得躲過法律制裁。

最高檢察署發布新聞稿表示，有鑑於在證券市場透過操縱股價獲取的不法利益極為龐大，而司法實務就此種犯罪所得計算的方法，對行為人刑責認定、可沒收金額均影響深遠，因此與經濟刑法學會共同舉辦研討會。

檢察總長邢泰釗致詞時表示，金融秩序有如國家體制血脈，血脈健康暢通，國家才能健全，若交易市場的正義無法實現，將嚴重破壞經濟秩序，並表示日後將把研討內容全文公開出版，供各界深入研究，形成社會共識。

新聞稿指出，台灣高等法院法官紀凱峰在會中表示，現行法院實務對操縱股價的犯罪所得計算，是將不同帳戶統合為一且未逐日認定，這種只看頭、尾而不管中間操作的算法，常推導出「操作數十億資金、淨所得數億元、但犯罪所得為零」的荒謬現象。

紀凱峰指出，實務上曾發生犯罪所得依傳統計算法虧損新台幣1054萬餘元，但實際上大賺5.2億元，這些不法犯罪所得均逃過法律制裁。

紀凱峰主張，應改採「分戶、逐日」計算方式，才能真正釐清犯罪所得，並由法院裁判加以沒收，實現司法正義。

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最高檢表示，紀凱峰的主張獲與會學者、專家高度肯定，均認為採「分戶逐日」計算方式可作為日後實務適用重要依據，避免再造成違法操縱股價者不需付出代價、無庸沒收，合法投資人卻血本無歸的亂象。

台北地檢署檢察官林達則建議，檢察總長基於檢察一體統一追訴標準，在當前各級法院標準不一，甚至自行估算的亂象下，地檢署和高檢署應該針對目前案件加以調整統一，據以起訴或提起上訴。（編輯：張銘坤）1110916