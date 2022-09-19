台東強震桃園羽球場天花板塌 鄭文燦：查因修復

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃市八德國民運動中心受到台東強震影響，羽球場天花板輕鋼架塌落1人受傷。桃園市長鄭文燦今天說，將實勘及工程書圖比對調查是否有結構損壞，以客觀態度查出原因後進行修復。

鄭文燦上午前往桃園市議會列席市政總質詢前，接受媒體聯訪。他表示，昨天在第一時間就到現場查看情況，主要是天花板的隔音板及輕鋼架掉落，他再度向受傷及事發時在現場運動的民眾表示歉意。

鄭文燦指出，八德運動中心已使用1年，市府會請新工處、體育局等透過現場實勘，並針對相關的工程書圖做比對，主要是天花板工程及最近完成的燈光工程，是否有任何結構上的損壞，市府會用很客觀態度查出原因後進行修復，安全無虞後恢復使用。

媒體詢問，對於包含網友、甚至是國民黨市議員不斷拿此案與新竹棒球場做連結的看法。

對此，鄭文燦表示，八德運動中心已使用1年，最近的確因為羽毛球愛好者較多，擔心有眩光問題，營運單位在5樓球館增裝燈光工程，燈光工程剛完工，這部分市府會很客觀地查清楚。

鄭文燦說，地震當然會帶來搖晃，但為什麼會斷裂，原因在哪裡會查清楚，因為類似設計，在其他運動中心也有使用，但因八德國民運動中心是最近才加裝了燈光工程，這是營運單位負責施作完成，市府會查清楚。

桃園市政府體育局指出，八德國民運動中心去年10月12日正式營運，委託中國青年救國團營運管理，體育局將協助督導營運場館在安全無虞狀況下再次開放。經過調查，其他國民運動中心都未因這次地震受損。（編輯：戴光育）1110919