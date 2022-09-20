基隆男子墜樓送醫不治 身分待釐清
2022/9/20 19:14（9/20 19:36 更新）
基隆市一名年約50歲男子20日下午從東明路巷弄內公寓墜落，送醫急救不治，警方現正調查死者身分，並釐清墜樓原因。中央社記者王朝鈺攝 111年9月20日
（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市一名年約50歲男子今天下午4時許從東明路巷弄內公寓墜落，送醫急救不治，警方在死者身旁發現包包內有證件，現正確認是否為5樓租客，至於墜樓原因，有待警方調查。
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基隆市消防局下午4時27分獲報後，立即派遣信二消防分隊前往救援，救護員抵達東明路現場時，男子已失去呼吸、心跳，隨即送往衛生福利部基隆醫院，經30分鐘急救後，於下午5時20分宣告不治。
警方獲報到場拉起封鎖線採證，在死者身旁發現包包，裡頭存放王姓男子證件，不過，死者身分仍有待調查。警方正聯繫5樓房東，確認死者是否為租客，並釐清死者是否因忘記帶鑰匙，從樓梯間攀爬回租屋處不慎墜樓。（編輯：李錫璋）1110920
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