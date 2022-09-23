嘉縣竹崎某村長宴請鄰長疑涉賄選 檢調傳喚偵訊

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義縣竹崎鄉某村長將參選鄉民代表，日前涉嫌以外燴宴請多名鄰長，席間並盼請支持，疑涉及賄選，嘉檢今天傳喚這名村長及鄰長說明，截至晚間，村長還在嘉義縣調查站偵訊中。

檢調表示，日前接獲檢舉，指竹崎鄉某村長將轉換參選鄉民代表，在登記參選後，即請當地的村幹事邀請鄰長吃飯，並以外燴方式，在社區席開5、6桌宴請鄰長及宮廟主委等人到場吃飯。

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調查局嘉義縣調查站、竹崎分局連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮調查官、警方執行搜索，並傳喚這名村長及多名鄰長到案說明，已有部分鄰長坦承到場吃飯，且宴請吃飯的這名村長在席間有拜託大家多支持。

檢調指出，以往這名村長每年都會固定時間與鄰長聚餐，但鄰長須拿錢出來共同分擔，近幾年來，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已2、3年沒有辦理餐會，今年這名村長卻在登記參選鄉民代表後宴請鄰長，疑似有賄選嫌疑。（編輯：黃世雅）1110923