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海面漂浮660公斤愷他命 2漁民遭起訴

2022/9/23 22:30（9/23 22:36 更新）
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新北市野柳外海今年5月間被發現有660公斤毒品愷他命在海面上漂流，後被漁民撈起報案，檢方循線查獲「崑崙財66號」漁船戴姓船主、陳姓船長到案，23日提起公訴並聲請沒收走私漁船。（基隆地方檢察署提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年9月23日
新北市野柳外海今年5月間被發現有660公斤毒品愷他命在海面上漂流，後被漁民撈起報案，檢方循線查獲「崑崙財66號」漁船戴姓船主、陳姓船長到案，23日提起公訴並聲請沒收走私漁船。（基隆地方檢察署提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年9月23日
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（中央社記者沈如峰基隆23日電）新北市野柳外海今年5月不明漂浮660公斤愷他命毒品，市價逾新台幣13億元，後被漁民撈起報案。檢方偵辦後，今天對「崑崙財66號」戴姓船主、陳姓船長提起公訴。

台灣基隆地方檢察署晚間發布新聞稿，戴姓船主、陳姓船長於今年5月某日，駕駛「崑崙財66號」漁船從宜蘭南方澳漁港出發，前往彭佳嶼北方海域，由戴姓船主以船上衛星電話與不詳運毒集團成員確認身分無誤後，2人即以金屬鈎將運毒集團成員丟包在海上的33袋愷他命，自海面撈起放置在甲板上。

檢方調查，戴姓船主、陳姓船長為躲避追查，當晚10時許，戴姓船主將漁船滯留在野柳海域外海10多海浬處，並在隔日凌晨4時許將33袋愷他命丟至海面，但因未掌控海漂方向，導致毒品漂流失蹤，為找回毒品，2人在野柳海域駕駛漁船反覆不規則航行。

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之後有其他漁民在野柳外海約500公尺處海域作業時，發現漂浮在海面上的毒品，隨即撈起並通報海巡單位，並由檢方指揮偵辦，查獲戴姓船主、陳姓船長到案而偵破。

檢方指出，扣案的33袋毒品送鑑定後，確認為第三級毒品愷他命，淨重660公斤，市價粗估超過13億元。戴姓船主、陳姓船長涉嫌毒品危害防制條例，先前已經聲請羈押獲准，今天提起公訴，並聲請沒收走私漁船。（編輯：黃世雅）1110923

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