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竹崎某村長宴請鄰長涉賄選 嘉檢聲押獲准

2022/9/24 17:23
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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）嘉義縣竹崎鄉某村長參選鄉民代表，日前涉嫌宴請多名鄰長疑涉及賄選，嘉檢昨天傳喚這名村長等13人說明，深夜複訊後以村長有串證之虞，今向嘉義地院聲押獲准。

竹崎鄉這名村長年底選舉轉換跑道，將參選竹崎鄉民代表，嘉義地檢署日前接獲檢舉，在登記參選後即邀宴當地的村幹事、鄰長。嘉檢調查，這名村長往年都會固定時間與鄰長聚餐，但鄰長須共同分擔餐費，這2年來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響餐會已停辦。

檢調調查，這名村長今年卻在登記參選鄉民代表後宴請鄰長，以每桌新台幣4000元價格，擺宴5桌宴請選民，多名鄰長也是座上賓，席間並要求支持他當選鄉代。

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嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官李志明指揮嘉義縣調查站、嘉義市警察局刑事警察大隊、竹崎分局專案小組偵辦這起透過舉辦餐會疑涉賄選案。

檢方昨天傳喚當事人及證人在內共13人。經訊後鄉民代表參選人有串證之虞，今天向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。另名林姓男子涉賄嫌疑重大，惟無羈押必要，依違反公職人員選舉罷免法諭令10萬元交保。（編輯：黃世雅）1110924

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