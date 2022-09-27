楊蕙如帶風向辱大阪處判刑確定 聲請釋憲獲受理

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（中央社記者劉世怡台北27日電）「卡神」楊蕙如被控利用網路PTT論壇侮辱外交部駐大阪辦事處，被依刑法140條侮辱公務員罪判刑5月確定。楊女主張刑法140條違憲，聲請釋憲，憲法法庭已併案受理、審理中。

楊蕙如聲請釋憲理由指出，當時相關文章不是她寫的，也不是她發表的，她在LINE稱「幫高調」只是單純贊同行為，她拜託友人「推一下幫高調」、並未指示侮辱公署和公務員，並沒有違反刑法140條，判決確定結果嚴重侵害人民言論自由，且認事用法違反比例原則。

楊女提及，刑法140條限制人民受憲法保障的政治性言論，淪為箝制人民表達意見自由的工具，該法條欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法的比例原則及平等原則、法律明確性原則及罪刑相當原則，以嚴刑峻法介入人民言論自由，有重新審視的必要，憲法法庭應宣告違憲。

全案緣於，民國107年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如於107年9月6日提供申辦的網路，供友人蔡福明連線上網登入PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章。

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文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。台北地檢署於108年12月2日依侮辱公署等罪起訴楊蕙如、蔡福明。

一審台北地方法院依侮辱公署罪判楊、蔡各6月徒刑，得易科罰金；二審台灣高等法院考量侮辱公署罪已廢除，改依侮辱公務員罪判刑2人各5月徒刑，得易科罰金，全案確定。楊女已赴檢方繳交罰金。（編輯：李亨山）1110927