彰化苗栗設愷他命製毒工廠 3人涉毒品罪遭訴

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（中央社記者蘇木春台中30日電）方姓男子等3人組成製毒集團，先在苗栗縣一處農場為掩護製毒，再運至彰化縣製成完成品，警方循線破獲並查扣逾1300公斤毒品愷他命成品與半成品，檢方日前依毒品罪將3人起訴。

保安警察第三總隊今天發布新聞稿表示，保警第三總隊第一大隊接獲情資及運用大數據分析後，掌握27歲方男為主嫌的製毒集團，立即與彰化縣警局員林分局、苗栗縣警察局苗栗分局及頭份分局組專案小組偵辦。

經專案小組長期蒐證跟監後，發現製毒集團不斷改善製程縮短製毒時間，並於彰化、苗栗地區機動遷移廠房，造成警方查緝困難，直至發現方男等人頻繁出入等跡證研判進入廠房製毒。

今年3月中旬，警方認時機成熟，動員警力前往彰化縣彰化市彰水路、苗栗縣銅鑼鄉西崗段的2處製毒工廠查緝，逮捕方男、28歲彭男、26歲羅男等3人，並查扣三級毒品愷他命成品138.6公斤、液態愷他命半成品100公斤、各式製毒原料1135公斤及製毒器具等。

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警方查出，製毒集團行事低調，且將主要製程設於苗栗縣銅鑼鄉荒郊隱密的一處農場鐵皮屋，並藉由飼養雞鴨排泄物掩飾製毒酸臭味，再運至彰化縣進行結晶製程製成完成品。

警方指出，該案為國內首次查獲新原料製程，且大幅縮短製毒時間，毒品透過黑幫販毒網絡分層銷售於夜店、特種行業、社會特定族群及青少年，本次扣案毒品可供百萬人次施用。全案經移送彰化地檢署偵辦後，方男等3人日前被依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。（編輯：張芷瑄）1110930