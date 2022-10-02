苗栗銅鑼科技廠火警竄濃煙 PM2.5一度飆升26倍

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苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚科技廠2日清晨發生大火，火勢一度猛烈，環保局獲報派員在下風處監測空氣中細懸浮微粒（PM2.5）及揮發性有機污染物濃度等項目，發現PM2.5濃度一度飆升。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月2日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣2日電）苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚科技廠今天清晨發生大火，因廠內存放大量甲苯、煤油，火勢猛烈，消防局至傍晚仍持續殘火處理；環保局於下風處監測懸浮微粒一度飆升逾26倍。

苗栗縣消防局第1救災救護大隊大隊長鄭勝峰接受媒體聯訪表示，清晨4時許接獲報案，銅鑼鄉中興工業區內發生工廠火警，消防人車抵達現場時，第1廠已全面燃燒，因廠區內存放大量甲苯、乙酸乙酯、煤油，火場內具相當危險性，於確定無人員受困後，採持續射水周界防護，並出動雲梯車及履帶式砲塔噴水車壓制將火勢侷限在1廠和2廠，避免延燒到鄰近其他工廠。

消防局指出，現場火勢猛烈，陸續出動苗栗、公館、銅鑼、三義、後龍、頭份、苑裡及特搜分隊人車前往灌救，大火於下午2時許撲滅，燃燒面積約2000平方公尺，但內部高溫仍持續悶燒，已動用機具挖掘配合灑水，截至傍晚仍持續進行殘火處理。

苗栗縣政府環保局發布新聞稿指出，大揚科技廠發生大火，消防局即時控制火勢，並優先阻止大火延燒至鄰近廠房及廠內之有機物貯槽區，第一時間有效隔絕並降低有機物被引燃所造成傷害。

環保局也將空品應變車停放於火災現場下風處，監控空氣中細懸浮微粒（PM2.5）及揮發性有機污染物濃度等項目，透過微型感測器瞭解周遭測站空氣品質變化程度。

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環保局表示，中興工業區鄰近區域平時細懸浮微粒濃度約為19µg/m3，火災發生時PM2.5濃度一度飆升至500µg/m3，對一般民眾及敏感族群皆易造成身體不適感；滅火過程中，PM2.5濃度於32µg/m3至404µg/m3間起伏，空氣品質預計待火勢撲滅後逐漸回歸正常，將持續監測。

環保局提醒周遭民眾，建議暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。（編輯：方沛清）1111002