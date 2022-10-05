旅菲台男遭綁架 菲台合作破獲跨性別勒贖集團

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菲律賓警方與中華民國駐菲代表處合作，9月上旬在馬尼拉救出遭綁架勒贖的台籍受害者並破獲菲國跨性別者組成的勒贖集團。菲國警方10月4日舉行記者會，並向代表處致謝。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年10月5日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）一名旅菲台灣男子9月遭菲籍華人引誘到酒吧後，遭跨性別嫌犯擄走，要求50萬披索（約新台幣27萬元）贖金。經駐菲代表處與菲國警方合作，成功救出被害人並破獲勒贖集團。

中華民國駐菲律賓代表處提醒旅菲國人注意交友安全，勿讓歹徒有可乘之機。

代表處表示，李姓民眾8月間認識一名菲籍華人，遭這名華人設陷阱，9月3日晚上被引誘前往馬尼拉都會區帕拉納圭市（Parañaque）酒吧後，犯罪集團強行擄人，並傳李姓民眾受虐負傷照片給台灣家屬，勒贖50萬披索。

代表處得知後，協助家屬支付約31萬披索，並協調菲國軍方、菲律賓國家警署刑警總隊、反綁架小組（AKG）等機關，先於9月7日凌晨救出李姓民眾，再陸續逮捕犯罪集團5名成員，扣得4把槍械、彈藥等，並通緝4名在逃嫌犯。

代表處指出，這個犯罪集團名為Warla（意為「打仗吧」）於2018年成立運作，犯罪地點遍及大馬尼拉帕拉納圭市、巴賽市（Pasay）、塔古市（Taguig）和馬卡蒂市（Makati），成員都是跨性別者。犯罪手法為透過交友軟體鎖定外國籍人士，擄人後拘禁凌虐受害者，再向其國外家屬或朋友要求贖金，所得款項供成員進行變性手術。

代表處表示，Warla犯罪集團至今向14名被害人勒贖得手，受害者多為亞洲人士，得手款項約500多萬披索，這個犯罪集團也非法販售槍械牟利。

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菲律賓國家警署刑警總隊、反綁架小組（AKG）昨天舉行記者會，感謝中華民國駐菲代表處在這起案件扮演與受害者和家屬溝通橋梁，並提供匯款資訊，協助瓦解Warla犯罪集團。

代表處感謝菲國警方在營救人質及拘捕嫌犯上，展現專業及高效率。駐菲代表處獲邀參與菲國警方專業團隊運作，提供菲方所需支援，「證明唯有雙方合作才是將嫌犯移送法辦的最佳手段」。（編輯：馮昭）1111005