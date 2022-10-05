旅菲台男遭綁架 菲台合作破獲跨性別勒贖集團
（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）一名旅菲台灣男子9月遭菲籍華人引誘到酒吧後，遭跨性別嫌犯擄走，要求50萬披索（約新台幣27萬元）贖金。經駐菲代表處與菲國警方合作，成功救出被害人並破獲勒贖集團。
中華民國駐菲律賓代表處提醒旅菲國人注意交友安全，勿讓歹徒有可乘之機。
代表處表示，李姓民眾8月間認識一名菲籍華人，遭這名華人設陷阱，9月3日晚上被引誘前往馬尼拉都會區帕拉納圭市（Parañaque）酒吧後，犯罪集團強行擄人，並傳李姓民眾受虐負傷照片給台灣家屬，勒贖50萬披索。
代表處得知後，協助家屬支付約31萬披索，並協調菲國軍方、菲律賓國家警署刑警總隊、反綁架小組（AKG）等機關，先於9月7日凌晨救出李姓民眾，再陸續逮捕犯罪集團5名成員，扣得4把槍械、彈藥等，並通緝4名在逃嫌犯。
代表處指出，這個犯罪集團名為Warla（意為「打仗吧」）於2018年成立運作，犯罪地點遍及大馬尼拉帕拉納圭市、巴賽市（Pasay）、塔古市（Taguig）和馬卡蒂市（Makati），成員都是跨性別者。犯罪手法為透過交友軟體鎖定外國籍人士，擄人後拘禁凌虐受害者，再向其國外家屬或朋友要求贖金，所得款項供成員進行變性手術。
代表處表示，Warla犯罪集團至今向14名被害人勒贖得手，受害者多為亞洲人士，得手款項約500多萬披索，這個犯罪集團也非法販售槍械牟利。
菲律賓國家警署刑警總隊、反綁架小組（AKG）昨天舉行記者會，感謝中華民國駐菲代表處在這起案件扮演與受害者和家屬溝通橋梁，並提供匯款資訊，協助瓦解Warla犯罪集團。
代表處感謝菲國警方在營救人質及拘捕嫌犯上，展現專業及高效率。駐菲代表處獲邀參與菲國警方專業團隊運作，提供菲方所需支援，「證明唯有雙方合作才是將嫌犯移送法辦的最佳手段」。（編輯：馮昭）1111005
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