酒後騎車肇事逃逸 台南警民圍捕2越南逃逸移工

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2名越南籍逃逸男移工5日晚上在台南市北區酒後無照騎車雙載，撞上另輛機車後棄車逃逸，遭警民圍捕送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月6日

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（中央社記者張榮祥台南6日電）2名越南籍逃逸男移工，昨晚在台南市北區酒後無照騎車雙載，撞上另輛機車後棄車逃逸，接連在街道巷內被外送員圍住及警方逮捕，訊後送辦。

台南市警局第五分局警員今天告訴中央社記者，1輛雙載機車昨晚6時許在北區成功路與西和路口撞上另輛機車，造成機車騎士張姓男子倒臥在地，多處擦挫傷，肇事機車上2名男子隨即棄車逃逸，分別躲進附近巷道中。

警方獲報後趕往現場，2名目睹外送員也加入圍捕行列，不到10分鐘，肇事機車駕駛被外送員圍住，另名男子也被警方逮捕，駕駛男子酒測值超標。

警方調查，這2名肇事逃逸男子全是越南籍逃逸移工，騎車的41歲陶男，5月在高雄失聯，因酒駕涉及公共危險遭通緝；被載的32歲趙姓男子，6月在嘉義失聯；2人逃到台南後，租住在永康區以打零工為生。

警方訊後，分別依肇事逃逸、公共危險等罪嫌及公公共危險通緝等，移送台南地檢署及移民署台南專勤隊。（編輯：黃世雅）1111006