吵環南市場晚會誰在台上 綠議員與鍾小平互控

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（中央社記者林長順台北6日電）台北市議員鍾小平日前指稱陳時中2日出席環南市場晚會時有民眾昏迷送醫，陳時中仍在台上唱歌。4民進黨台北市議員指鍾小平虛偽造假，鍾今天告4人誹謗，4人反告鍾誣告等罪。

民主進步黨台北市長參選人陳時中2日出席環南市場攤商聯誼會晚會時，台下民眾因心肌梗塞陷入昏迷，經送醫後不治。中國國民黨台北市議員鍾小平指稱民眾昏迷時，陳時中仍在台上唱歌。

民進黨台北市議員劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、簡舒培分別在臉書上發表評論，指民眾昏迷時，陳時中已離開舞台，舞台上並無活動，鍾小平所述並非事實。

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鍾小平不滿4名議員指控，今天上午到台北地檢署按鈴控告劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、簡舒培涉誹謗；劉耀仁等4人下午也到北檢提告鍾小平涉嫌誣告等罪。

劉耀仁等4人也發表聲明指出，陳時中等人在台上合唱的時間為晚間7時40分至45分，民眾昏迷的時間點在7時52分，陳時中等人已離開舞台，鍾小平拿著虛偽事實的照片指控陳時中，絕非單純只是時間順序的錯誤，而是刻意移花接木影響候選人社會評價及選情。（編輯：李亨山）1111006