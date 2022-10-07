不滿與女友分手 男駕車猛撞輾壓遭判刑7年2月

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）張男不滿與吳姓女友分手，駕車在軍營外埋伏等吳女收假現身，接著開車猛撞輾壓致吳女全身多處骨折，南投地院認為張男有殺人故意，依殺人未遂判有期徒刑7年2月。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事判決，張姓男子與吳姓女子民國102年6月起交往，2人因故今年4月分手，張男仍試圖挽回並以打電話、傳訊息、多次前往吳女住處與工作地點等欲聯繫吳女，但吳女仍不理會，張男因此不滿。

由於吳女在集集兵整中心岳崗營區服役，張男5月8日得知吳女將收假回營區，晚間駕車先在營區附近等候，看見吳女父親駕車載女兒行經欲返回營區，張男即駕車跟隨，待吳女下車拿行李時，便猛踩油門衝撞，吳女被撞後當場倒地，無法起身，但張男仍不罷休，倒車再向前撞、輾壓倒地的吳女，並向前拖行約2公尺。

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吳父見狀，為阻止張男再輾壓女兒，負傷下車追至張男車旁攔阻，張男才駕車逃離現場；吳女遭撞造成骨盆骨折、左側大腿骨骨折、腰椎骨折、右側肩胛骨骨折、四肢多處擦挫傷等嚴重傷害，送醫救回一命。

張男坦承傷害吳女、吳父犯行，但否認殺人犯意，不過法官認為，被告先駕車尾隨，待吳女下車後朝吳女加速撞擊，且明知吳女已倒臥前方，仍倒車再加速輾壓並拖行，最後逃離現場，過程中，被告都未下車，且從撞擊、倒車、加速再撞擊、迴轉離去等動作一貫，被告也承認知道以車輛撞擊或輾壓他人會造成死亡，堪認被告張男早已預謀欲致吳女於死，有殺人故意。（編輯：謝雅竹）1111007