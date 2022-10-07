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台中里長參選人涉物資賄選 檢偵辦後3萬元交保

2022/10/7 14:44
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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中太平陳姓里長參選人，涉嫌對選民以發放救濟物資名義發送物資，同時發放競選文宣品，檢方接獲賄選情資後昨天發動搜索，複訊後認定違反選罷法諭知以新台幣3萬元交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方接獲線報指，太平區勤益里陳姓里長參選人涉嫌賄選，指揮中檢「重案支援中心」檢察事務官及台中市警察局等單位偵辦。

檢方6日上午指揮專案小組，前往參選人競選總部、受賄選民住處等12處所，查獲陳姓參選人等人到案。檢方查出，陳姓參選人涉嫌於今年3月決定參選里長後，即在自己的營業處所，以發放救濟物資為名義，發放白米一包給選區內低收入戶選民，並請託支持。

陳姓參選人於今年8月31日登記參選前後，又假借宮廟發放救濟物資名義，前往選區內列冊低收入戶選民15人住處，親自發放普渡物品箱（市價預估超過1000元），同時發放競選文宣品，並請託選舉投票支持。

檢方偵辦後，認定陳姓參選人涉嫌違反選舉罷免法行賄罪，經檢察官複訊後，認定陳姓參選人嫌疑重大，諭知以3萬元交保。（編輯：李錫璋）1111007

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