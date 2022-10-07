移民署查緝非法外籍移工 北市工地等處逮24人

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（中央社記者劉建邦台北7日電）移民署今天表示，查緝非法人口不停歇，兵分多路到台北市工地及移工宿舍等處搜索，共查獲24名非法逃逸外勞，以越南籍、菲律賓籍居多，依違反入出國及移民法收容遣返。

移民署指出，接獲檢舉，北市工地有外籍移工出沒，掌握相關線索後，昨天與台北市政府勞動力重建運用處及警察等單位，兵分多路至北市工地及移工宿舍執行查緝行動，共逮捕24名逃逸外勞，包含越南籍10人、菲律賓籍9人、印尼籍5人，其中女性13人、男性11人。

移民署表示，此次查緝非法外籍移工也一併逮捕9名非法雇主、1名非法仲介到案，調查後依違反就業服務法函送勞動機關裁罰。

台北市專勤隊員前往大同區一處工地查緝時，有2名越南籍失聯移工，見查緝人員盤查，作勢逃跑，仍遭包夾緝捕，經確認身分為失聯移工，準備把人帶回調查，2人突然頑強抵抗，試圖掙脫控制，最後被查緝人員機警壓倒制伏。

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移民署指出，有包商為降低成本，僱用失聯移工進工地工作，甚至穿全套合法制服及背心，企圖混淆查緝，移民官透過執勤技巧及經驗判斷，當場戳破一網打盡，依法把人帶回偵辦。

移民署表示，依就業服務法規定，雇主聘僱外國人應先向勞動部申請許可，非法容留或聘僱外籍人士，最高可處新台幣75萬元罰鍰，5年內再犯，最高可處3年有期徒刑或併科120萬元罰金，將持續加強查察，維護就業市場及社會治安。（編輯：李錫璋）1111007