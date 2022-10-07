國外寄禮盒內藏高純度K他命 警逮2幫派分子送辦

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刑事局7日召開記者會表示，破獲許姓幫派分子等2人與販毒集團合作，從國外寄送品項為襯衫禮盒來台，把毒品分裝藏放在禮盒內隙縫中，刑事局掌握線索逮人，搜出約3100公克高純度K他命。警詢後將2人送辦。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 111年10月7日

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（中央社記者劉建邦台北7日電）許姓幫派分子等2人與販毒集團合作，從國外寄送品項為襯衫禮盒來台，再叫計程車司機代收貨，刑事局掌握線索逮人，搜出約3100公克高純度K他命。警詢後將2人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵查三大隊第一隊長鄭偉豪表示，日前接獲情資，有幫派與運毒集團合作，透過從國外寄送毒品來台，經查，32歲許姓男子及22歲廖姓男子涉重嫌，2人為萬華地區角頭芳明館幫派成員，組專案小組偵辦。

刑事局查出，許姓男子等2人與運毒集團合作，從德國寄送以襯衫禮盒為品項的包裹，並把毒品分裝藏放在12個禮盒內的瓦楞板隙縫中，每個禮盒約放置約260公克的K他命，企圖規避查緝。

刑事局掌握線索多日後，得知藏毒包裹已送至國內，前往埋伏發現，許姓男子等2人為規避查緝，刻意花錢請計程車司機收貨，並多次變更收貨地點，埋伏專案小組幹員發現後進行跟監。

專案小組掌握送貨抵達地點，提前派幹員前往現場埋伏，最後在台北市萬華區街頭緝獲準備收貨的許姓男子，查扣約3100公克高純度K他命，初估黑市價約新台幣460萬元，後續也循線逮捕廖姓男子到案。

警詢後依違反毒品危害防制條例把許姓男子等2人移送台北地檢署偵辦。

刑事局指出，黑幫會利用各國管制法令差異，從相關高風險地區，夾藏毒品包裹來台，相關情資會同步通報國際刑警組織，以有效追查境外不法毒品集團及販毒網絡，並持續強力掃蕩不法黑幫及販毒集團，溯源斷根。（編輯：方沛清）1111007