台南資源回收場起火 大量塑膠燃燒冒濃煙

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台南市新市區一處資源回收公司儲存場11日上午起火燃燒，由於堆放大量回收塑膠廢棄物，冒出大量黑煙。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市新市區一處資源回收公司儲存場今天上午起火燃燒，由於堆放大量回收塑膠廢棄物，冒出大量濃煙，台南市消防局動員大批人車前往灌救中。

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台南市政府消防局於上午6時38分獲報，指稱在新市區一處資源回收公司堆置的塑膠回收物起火燃燒，隨即派遣新市、新化等分隊人車前往灌救，消防人員抵達現場後發現火煙很大，回報後由勤務指揮中心再增派仁德、保西、南科、安定、山上等分隊人車增援。

台南市消防局指出，由於現場燃燒大量廢棄塑膠物，冒出大量濃煙，已同步通報台南市政府環保局，初估燃燒面積約200平方公尺，消防人員全力灌救並防止火勢延燒到廠房。（編輯：張銘坤）1111011