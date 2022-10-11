遭谷阿莫影片影射夥同黑道奪經營權 男興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北11日電）網紅谷阿莫製作影片影射石姓男子夥同黑道成員毆打呂姓創辦人，爭奪健身房經營權。石男提告向谷阿莫及呂男求償200萬元並請求移除影片。二審今天維持一審判決，仍判石男敗訴。

二審台灣高等法院判決指出，石男提告主張，他出資新台幣30萬元與呂男及其他人合夥經營健身房，呂有帳目不清疑義，卻在去年7月22日透過谷阿莫製作影片「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」，影片影射他只出資10萬元，卻眼紅呂開名車、把妹，而與其他合夥人聯手設計搶奪呂的股份，夥同數十名黑衣人毆打呂成重傷。

石男主張，影片在youtube主頻道「谷阿莫」網路平台上持續播放至今，導致他遭人誤解，不法侵害他的名譽權，他請求呂男及谷阿莫連帶賠償精神慰撫金200萬元，以及錄製影片刊載本件判決原文，另應移除影片。

一審台北地方院判決石男全部敗訴，石男不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審今天認為，影片提及呂男被黑道毆打、逼簽讓渡書及本票部分，因呂男確實因經營爭執遭到毆打，涉案人已受刑事有罪確定判決，並非憑空杜撰，不具備侵權行為之不法性，而且影片其他以「宋哥」為主體的言論與石男無關，沒有貶損石男的社會上評價。

二審合議庭認為，呂男及谷阿莫在影片所為言論，或出於事實、或有相當理由確信為真，或就可受公評之事表達主觀意見，不屬於不法侵權行為，石男的請求均無理由，原審判決石男敗訴，並無違誤，應予維持，仍敗石男敗訴。全案還可上訴。（編輯：張銘坤）1111011