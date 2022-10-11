狼父涉性侵13歲身心障礙女兒陪墮胎 新北檢起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北11日電）男子阿文涉嫌3度性侵並造成具輕度身心障礙的13歲女兒小如（皆為化名）懷孕，他還帶小如墮胎，小如的媽媽供稱不知情。新北地方檢察署近日起訴阿文。

檢警調查，阿文利用身為父親的權勢，以女兒身體很乾燥為由，要求替她全身擦乳液，過程中涉嫌觸摸小如私密部位得逞。

另外，阿文在今年2、3月不顧小如極力抗拒，涉嫌性侵小如3次造成懷孕，並帶她進行引產手術，全案經診所通報後曝光。

阿文承認性侵及觸摸小如私密部位，但否認猥褻罪行，供稱從去年12月起幫小如擦3、4次乳液，都有得到小如同意，只有1次擦全身時碰到私密處。

檢方認為，小如正值青春期，身體發育漸趨成熟，且可以自理生活，縱使阿文覺得女兒身體乾燥，應由小如自行保養，沒理由幫小如全身塗抹乳液。

檢方表示，阿文過去沒有幫小如抹乳液的習慣，而是等女兒進入青春期後才主動要求，過程還碰到私密處，足以認定阿文確實具猥褻犯意，依利用權勢猥褻、對未滿14歲及具心智缺陷者強制性交罪起訴。

據了解，小如的家中還有姐姐、媽媽，媽媽對此供稱不知情。（編輯：戴光育）1111011