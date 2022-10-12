苗栗男街頭揮舞雙菜刀隨機砍傷2老婦 警急制伏

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣頭屋鄉1名男子持雙刀在街上揮舞，隨機砍傷2名老婦，警方獲報派遣優勢警力趕赴，並以辣椒水噴霧及警棍將男子制伏送辦；受傷民眾經送醫治療幸無生命危險。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪說明，11日下午接獲民眾通報，頭屋鄉獅潭村有男子雙手各持1把菜刀在街上揮舞，陳姓和楊姓老婦人因閃避不及，遭砍傷頭部和手部，救護人員趕抵現場，先協助傷患送醫救治。

李男行凶後，持續在馬路上大叫、揮舞菜刀，數度作勢要揮砍警方，因現場尚有其他路人，員警擔心犯嫌情緒失控危及路人，由1名員警先以辣椒水朝犯嫌噴灑，隨即伺機用警棍將他手中的菜刀打落，接著其他員警迅速上前，把男子壓制在地。

張中指出，李嫌在制伏過程中頑強抵抗，造成多處擦挫傷，因情緒激動，目前仍在醫院留院觀察，警方也派員警在醫院戒護，而遭砍傷的2名老婦人，經送醫治療所幸均意識清楚，無生命危險，由家人陪同住院觀察療養。

警方調查，李嫌及受傷婦人都是鄰居，並無恩怨；有地方人士指出，男子疑因吸毒，精神狀況不穩。

警方表示，李男持刀砍傷路人行為，造成地區居民人心惶惶，將在男子出院後，依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並建請將犯嫌強制就醫及預防性羈押，維護地區治安安寧。（編輯：張銘坤）1111012