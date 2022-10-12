牛樟芝大王涉吸金逾20億 檢調兵分10路搜索

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

被媒體稱為「牛樟芝大王」的劉姓男子等人涉嫌招募民眾投資牛樟芝，不法吸金逾新台幣20億元。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北12日電）被媒體稱為「牛樟芝大王」的劉姓男子等人涉嫌招募民眾投資牛樟芝，不法吸金逾新台幣20億元。台北地檢署今天指揮調查局兵分10路搜索，並約談劉男等10多人說明。

檢調獲報，劉男於民國104年間在中國成立「珍菌堂」集團，105年間在台設立分公司，吸引民眾投資，民眾須先繳交保證金，2年內還本，還有紅利回饋，購買者每月還可領取「顧問費」，介紹越多人買，回饋的金額就越多。

檢調調查，許多民眾一開始投資嚐到甜頭，紛紛介紹親友加入，或借人頭買更多單位，受害者超過百人，大多數的被害人受害金額在100萬元以內，最後發現集團人去樓空，向檢調檢舉。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分10路搜索，並約談劉男等11人，全案朝銀行法第125條第1項後段之非銀行不得經營收受存款業務達1億元以上等罪嫌偵辦。（編輯：李亨山）1111012