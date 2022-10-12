更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
首頁 / 社會

牛樟芝大王涉吸金逾20億 檢調兵分10路搜索

2022/10/12 16:38（10/12 16:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
被媒體稱為「牛樟芝大王」的劉姓男子等人涉嫌招募民眾投資牛樟芝，不法吸金逾新台幣20億元。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
被媒體稱為「牛樟芝大王」的劉姓男子等人涉嫌招募民眾投資牛樟芝，不法吸金逾新台幣20億元。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北12日電）被媒體稱為「牛樟芝大王」的劉姓男子等人涉嫌招募民眾投資牛樟芝，不法吸金逾新台幣20億元。台北地檢署今天指揮調查局兵分10路搜索，並約談劉男等10多人說明。

檢調獲報，劉男於民國104年間在中國成立「珍菌堂」集團，105年間在台設立分公司，吸引民眾投資，民眾須先繳交保證金，2年內還本，還有紅利回饋，購買者每月還可領取「顧問費」，介紹越多人買，回饋的金額就越多。

檢調調查，許多民眾一開始投資嚐到甜頭，紛紛介紹親友加入，或借人頭買更多單位，受害者超過百人，大多數的被害人受害金額在100萬元以內，最後發現集團人去樓空，向檢調檢舉。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分10路搜索，並約談劉男等11人，全案朝銀行法第125條第1項後段之非銀行不得經營收受存款業務達1億元以上等罪嫌偵辦。（編輯：李亨山）1111012

延伸閱讀
投資詐騙去年財損20億 國泰世華銀點出防詐4原則3男盜採市值12萬元牛樟芝 判刑各併科逾百萬罰金誘騙投資牛樟芝吸金9千萬 生技公司高層2人收押
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族