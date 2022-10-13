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首頁 / 社會

牛樟芝大王涉吸金逾20億 100萬元交保

2022/10/13 08:33（10/13 08:40 更新）
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（中央社記者林長順台北13日電）被稱為「牛樟芝大王」的劉姓男子涉招募民眾投資牛樟芝，吸金逾新台幣20億元。台北地檢署昨天搜索、約談劉男及主謀莊姓男子等人，今天諭令2人各以100萬、200萬元交保。

檢調獲報，劉男於民國104年間在中國成立「珍菌堂」集團，105年間，莊男邀劉男在台設立分公司，吸引民眾投資，民眾須先繳交保證金，2年內還本，還有紅利回饋，購買者每月還可領取「顧問費」，介紹越多人買，回饋的金額就越多。

檢調調查，許多民眾一開始投資嚐到甜頭，紛紛介紹親友加入，或借人頭買更多單位，受害者超過百人，大多數的被害人受害金額在100萬元以內，總計超過20億元。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分10路搜索，並約談劉男、莊男等11人。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨依違反銀行法等罪諭令莊男200萬元交保，並限制出境、出海，劉男及曾姓、林姓榮譽董事各100萬元交保，其餘7人分別以20萬元、50萬元不等金額交保。（編輯：李錫璋）1111013

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