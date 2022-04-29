投資詐騙去年財損20億 國泰世華銀點出防詐4原則

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（中央社記者蘇思云台北29日電）為協助民眾辨識投資詐騙，國泰世華銀行今天提出「4不」守則，強調銀行不會推薦單一商品、不用專家名人名義推薦單一投資標的、不用非官方帳號成立的社團、不保證獲利，呼籲民眾收到相關訊息務必提高警覺。

根據刑事警察局統計，2021年詐騙案件總計近2萬4000件，較2020年增加約5%，財損金額約新台幣50億餘元，年增加2成，無論是詐騙發生率及財損金額都是近3年高峰。

其中，詐騙案件類型最多的「假網拍」財損金額約3億餘元，次高的「投資詐騙」造成的財損金額高達20億元，比假網拍財損金額高出6倍，也比排在第三的「解除分期」財損金額6億元高出3倍，且遭詐騙對象多為年輕與壯年族群，顛覆以往老年人容易遭詐騙的印象。

國泰世華銀行今天發布新聞稿，提升全民防詐意識，國泰世華銀行也在新一集自製理財節目「請支援理財」中，邀請內政部警政署專家與國泰世華數位銀行主管，透過案例剖析與經驗分享，分享防詐撇步。

國泰世華銀行數位銀行發展部協理陳麗薰表示，詐騙集團為了求取投資人信任，往往會冒充專業投資人或名人，在網路上假借名義成立投資社團，誘騙投資人加入。陳麗薰提出防詐「4不」教戰守則，強調銀行不會推薦單一商品、不會用專家名人名義推薦單一投資標的、不會用非官方帳號成立社團、也不會保證獲利。

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陳麗薰說，詐騙集團會透過各種「以假亂真」的方式，像是偽冒金融業官網的釣魚網站，或是冒充銀行行員來電詢問，客戶若因此提供個人資料或銀行密碼，個資容易就被騙走，建議民眾面對日常生活中各類資訊、通訊內容，都應採取高度警覺態度，做好查證，才能避免詐騙發生在自己身上。

國泰世華銀行也提醒民眾，相較於網頁容易被偽造，網銀APP安全性高出許多，像是國泰世華網銀APP不僅導入FIDO國際級驗證的生物辨識登入，強化登入的安全性。在交易驗證方面，更是首家在網銀App上提供人臉辨識技術的銀行，讓客戶從此不需再記密碼、擔心密碼被猜到等疑慮，提升線上交易的安全性。（編輯：楊凱翔）1110429