前8月投資詐騙陳情飆至461件 金管會揭5大常見態樣

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（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會今年前8月接獲高達461件投資詐騙陳情案，超過去年全年439件，金管會今天揭露5大常見詐騙態樣向民眾示警，其中包含以電話、簡訊及LINE群勸誘買股。

為防堵投資詐騙，證券期貨周邊單位今天共同宣示將透過加強宣導，讓民眾了解金融詐騙手法，進而提升解決及預防力。

金管會證期局今天公布統計，今年前8月已收到461件證券及期貨投資詐騙陳情案，超過去年全年證券及期貨投資詐騙陳情案共439件。

金管會今天同步揭露5大常見投資詐騙態樣。第一，冒名金融業者。詐騙集團會假冒合法證券業者或金融機構，發送簡訊招攬民眾加入LINE群，或假冒財經名人成立群組，鼓吹投資特定商品或下載特定App。

第二，以電話、簡訊及LINE群勸誘買股。詐騙集團會成立LINE群，假稱提供高獲利飆股資訊，勸誘民眾投資港股或台股，且主要會以電話推薦飆股、以簡訊提供網路連結方式勸誘民眾點選連結並加入網路群組。

第三，假冒金融商品交易平台。詐騙集團會推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利，投資人先在平台操作買到漲停股票並有小額獲利後，便會被要求持續加碼匯款，直到投資人發現無法將獲利提領出來，才知道受騙。

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第四，誘導投資港仙股。詐騙集團會誘導投資人至券商開設複委託帳戶，投資港股這類無漲跌幅限制的國外市場，並以大幅獲利目標吸引並推薦投資人買進低知名度、低股價個股，詐騙集團一旦確認投資人買進，會立即賣出手中部位，導致股價大幅重挫，投資人承受大幅損失。

第五，勸誘民眾投資虛擬貨幣。詐騙集團會以虛擬貨幣交易可獲得高收益、或先以提供飆股方式，逐步勸誘民眾投資虛擬貨幣。（編輯：潘羿菁）1110919