金管會9月底建置防詐專區 教導民眾分辨金融詐騙

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（中央社記者謝方娪台北19日電）投資詐騙簡訊滿天飛，金管會直指目前最常見態樣是詐騙集團發送詐騙簡訊裝熟，投資人應審慎辨識。為教民眾「識詐」，金管會9月底前將在網站建置防詐騙專區，強化宣導。

證券期貨周邊單位今天共同舉辦「防範金融投資詐騙宣示儀式」，金管會主委黃天牧及金管會證期局長張振山均親自出席儀式。

黃天牧致詞表示，今天周邊單位齊聚一堂最重要的目的，即「宣示決心、協調合作、精進策略、統合資源」。

他說，為防範詐欺，行政院已組織「新世代打擊詐欺策略行動綱領」國家隊，針對識詐、堵詐、阻詐、懲詐4大面向，由各部會共同努力。

他指出，金管會9月13日已和內政部警政署共同舉辦「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式」，日後若民眾要匯款到疑涉詐欺境外金融帳戶，金融機構將對民眾示警；同時，金管會將對人頭帳戶及虛擬帳號強化管制。

黃天牧說，上述均屬於「阻詐」面措施，今天的儀式則是著重「識詐」面強化，周邊單位將攜手加強宣導，讓民眾了解金融詐騙手法，提升解決及預防能力。

此外，金管會將在9月底前於網站建置防範金融詐騙專區，統合目前常見的金融詐騙型態及相關宣導資訊，民眾也可從專區連線至各相關單位，在專區中提升因應詐騙的能力及知識。

黃天牧指出，今天儀式還凸顯一大重要意義，是從過去各單位分工，進化到互相整合、強化合作，結合金管會、周邊單位、相關公會及媒體的努力，於各管道強化防範投資詐騙。

張振山會後受訪表示，金管會和刑事警察局設有聯繫窗口，每週交流訊息，若刑事警察局需要金管會資源及資料，金管會均會盡可能提供，金管會也會示警市場近期發生的特別樣態，讓刑事警察局注意。

張振山示警，現在常見的詐騙樣態，很多是偽裝成好朋友發送簡訊，提醒投資人審慎，畢竟是不是和自己往來的投資帳戶，自己最清楚。（編輯：潘羿菁）1110919