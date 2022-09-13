金管會祭5招防詐騙 網銀約定轉帳風控指引9月底完成

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（中央社記者謝方娪台北13日電）自去年1月至今年6月底止，國銀透過臨櫃關懷攔阻詐騙金額近新台幣35億元，金管會今天宣布再祭5招防堵詐騙，將研議網銀約定轉帳風控指引、防堵人頭帳戶詐騙並強化對虛擬帳號控管等。

金管會與內政部警政署今天舉辦「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式暨金融防詐高階論壇」，為加強防範詐騙，金管會配合警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，36家本國銀行今年7月底已全面完成建置，今天正式宣告啟動。

未來客戶臨櫃辦理境外匯款時，銀行若透過檢核發現民眾要匯款的境外帳戶是內政部警政署彙整的疑涉詐欺境外金融帳戶，銀行將加強臨櫃關懷提問，提醒民眾避免受騙。

自2021年1月至今年6月底止，本國銀行臨櫃關懷成功攔阻疑似詐騙案件共7525件，攔阻詐騙金額近35億元。

金管會未來將朝5方向積極打詐騙，第一，請銀行公會根據金融機構客戶屬性、使用約定帳戶需求及風險高低情形，將研議網銀約定轉帳的風控指引，預計9月底會完成。

第二，為防堵人頭帳戶詐騙，金管會已要求各銀行將銀行公會彙整的15種銀行間具共通性的異常交易態樣納入內部預警指標及作業規範加強控管，預計到今年底有28家銀行可完成，目標是明年6月底前36家銀行全數完成。

第三，鑒於近期第三方支付常被用來詐騙，金管會已請銀行公會研議建立對第三方支付業者及其賣家以虛擬帳戶及信用卡進行交易時的異常交易態樣，以強化虛擬帳號控管。

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第四，為強化執法機關合作，金管會將督促金融機構配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」外，也配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」所定方案持續辦理相關防詐措施。

第五，金管會將加強反詐騙教育宣導，包含持續辦理「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，並規劃製作以防制境外詐欺為主題的微電影，強化民眾對跨境網路交易平台的風險認識。（編輯：潘羿菁）1110913